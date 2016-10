Berlin: Primobuch |

Steglitz. 25 Kurz- und Sachgeschichten zum Thema Zeit stellt der Autor Kay Fischer in einer Lesung am Sonnabend, 15. Oktober, in der Buchhandlung Primobuch, Herderstraße 24, vor. Ab 19 Uhr liest und erzählt der Steglitzer aus seinem Erzählband „Zeit im Sand“. Dabei verwendet er Requisiten und stellt die Geschichten szenisch dar. Der Eintritt ist frei. Zeit sollte mitgebracht werden. KM