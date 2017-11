Halbstarke Geschichten

Berlin: Primobuch |

Steglitz. Die Schriftstellerin Jenny Schon liest am Sonnabend, 18. November, 19 Uhr, in der Buchhandlung Primobuch, Herderstraße 24, aus ihrem neuen Roman „Halbstark“. Die Autorin erzählt darin über ihr Leben und das Leben junger Leute in der Nachkriegszeit. Der Begriff „Halbstarke“ wurde in den Fünfzigerjahren für Jugendliche aus dem proletarischen Milieu verwendet, die in irgendeiner Weise nicht in das öffentlich gewünschte Bild der Nachkriegsgesellschaft passen. Jenny Schon gehörte als Backfisch der Halbstarken-Bewegung an. Die halbstarken Geschichten werden begleitet von der Musik der jungen Leute von damals – dem Rock'n'Roll. KaR