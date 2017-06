Herzliche Einladung zum Pontifikalamt am 6.7.2017 mit Erzbischof Dr. Heiner Koch in der Rosenkranzbasilika

Die Katholischen Gemeinden strukturieren sich neu. In Steglitz entsteht dabei eine Pfarrei mit rund 13.000 Katholiken. Deshalb wird am 6.7.2017 um 18:30 Erzbischof Dr. Heiner Koch in der Rosenkranzbasilika (Kieler Str. 11, 12163 Berlin) mit einem festlichen Gottesdienst den Pastoralen Raum Steglitz-Lankwitz-Dahlem eröffnen.

Mit diesem Gottesdienst beginnt die „Entwicklungsphase" als zweite Phase des Fusionsprozesses der Gemeinden Maria Rosenkranzkönigin und St. Benedikt mit ihren vier Standorten in Lankwitz, Südende, Steglitz und Dahlem.