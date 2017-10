Ibn al-Haytham: Der Mann, der entdeckte, wie wir sehen - im Boulevard Berlin

Berlin: Boulevard Berlin | 1001 Inventions organisiert „Ibn Al-Haytham: Der Mann, der entdeckte, wie wir sehen“ als Teil der Berlin Science Week zum ersten Mal in Deutschland



Die Veranstaltung, die vom 1. bis zum 11. November 2017 im Boulevard Berlin stattfinden wird, präsentiert das faszinierende Werk Ibn al-Haythams. Er war ein innovativer wissenschaftlicher Denker des 11. Jahrhunderts aus Arabien, der unser Verständnis von Licht, Optik und Sehen auf extreme Art und Weise beeinflusste.



Inspiriert von Ibn al-Haytham, richtet sich die Veranstaltung an Kinder zwischen 7 und 14 Jahren, denen anhand verschiedener Modell, die Theorien zum Thema Sehen vereinfacht darstellen, die Wissenschaft der Optik nahe gebracht werden soll.



Die Kinder werden dort auf eine wundersame Reise in die ferne Vergangenheit genommen und lässt sie diese durch die Augen Ibn al-Haythams erleben. Besucher betreten eine Camera obscura in Form eines gigantischen Turbans, in der sie mit den Prinzipien von Licht und Sehen vertraut gemacht werden, nehmen Teil an kurzweiligen, wissenschaftlichen Experimenten und sehen sich einen unterhaltsamen Kurzfilm mit dem legendären Omar Sherif an.

Prof. Dr. Jürgen Mlynek, Koordinator der Berlin Science Week, erklärte: " Die Ibn Al-Haytham Show ist eine wunderbare Möglichkeit, Wissenschaft an ein breiteres und jüngeres Publikum zu kommunizieren und wir freuen uns sehr, dass 1001 Inventions die Berlin Science Week als Plattform nutzt, um ihre Veranstaltung erstmalig in Deutschland durchzuführen."



Prof. Dr. Siegfried Zielinski, Rektor der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, erklärte:

Ibn al-Haytham (965-ca.1040/41), der in der deutschsprachigen Literatur auch Al Hazen oder Alhasen genannt wurde, gehört zu den herausragenden Naturphilosophen, Mathematikern, Physikern und Astronomen im Goldenen Zeitalter der arabisch-islamischen Wissenskulturen. Längst hat ihn auch die abendländische Wissenschafts- und Technikgeschichte als überaus brillanten und originellen wissenschaftlichen Denker, den einige mit dem Italiener Galileo Galilei auf eine Stufe stellen, entdeckt.



EINTRITT IST FREI



Wann und wo

Ibn al-Haytham: Der Mann, der entdeckte, wie wir sehen

1. - 11. November 2017

Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr

Boulevard Berlin (Schlossstraße 10-15, 12163 Berlin)



Schul- und Gruppenreservierungen: 1001inventions@congressa.de



Berlin Science Week: Daten und Fakten

Die Berlin Science Week ist eine junge, internationale Veranstaltung, die Menschen der innovativsten wissenschaftlichen Einrichtungen Berlins zusammenbringt. Sie widmet sich dem Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, um ein tiefgründigeres Verständnis unserer Welt zu fördern. Die Berlin Science Week unterstützt den interdisziplinären Austausch und ermutigt ihre Teilnehmer, sich zu vernetzen und voneinander zu lernen.



Sie wird freundlich unterstützt von Berlins Regierendem Bürgermeister, Senatskanzlei - Hochschulbildung und Forschung und von der Falling Walls Foundation koordiniert.

www.berlinscienceweek.com

