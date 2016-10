Impro-Lesung im Zimmertheater

Steglitz.

Das Zimmertheater, Bornstraße 17 veranstaltet am Sonnabend, 5. November, 19 Uhr, eine Lesung als Impro-Abend. die Besucher sollen Romane, Kurzgeschichten, aber auch Schlager- oder Werbetexte, SMS oder Einkaufszettel mitbringen. Dirk Lausch liest daraus vor und sein Duo-Partner Thomas Jäkel spinnt daraus eigene Geschichten. Karten für den Impro-Abend kosten 15 Euro, ermäßigt neun Euro und sind erhältlich unter25 05 80 78 oder per E-Mail an info@zimmertheater-steglitz.de