Berlin: Gutshaus Steglitz |

Steglitz. Der Schauspieler Joost Siedhoff liest am Sonntag, 29. Januar, 11 Uhr, aus „Herr Moses in Berlin“ von Heinz Knobloch im Gutshaus Steglitz, Schloßstraße 48. Die Lesung findet im Rahmen der Lesereihe „Berliner Gesichter“ statt, die im September vergangenen Jahres startete. In den Lesungen werden ausschließlich Biografien vorgestellt. Der Eintritt zur Lesung ist frei. KaR