Kiezspaziergang durch Steglitz

Steglitz.

Am Sonnabend, 4. Februar, 14 Uhr, lädt Stadtführerin Jenny Schon wieder zu ihrem Kiezspaziergang ein und zeigt, wo Steglitz am schönsten ist. Auf der Tour erfahren die Teilnehmer Wissenswertes vom Fichtenberg und der Bäke-Quelle und hören Interessantes von den Villen im Kiez und der Seidenzucht. Die Führung dauert rund zwei Stunden und kostet zehn Euro. Treffpunkt ist am Eingang der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek, Grunewaldstraße 3. Die Teilnahme ist nur nach Anmeldung unter892 13 38 oder E-Mail an jennyschon@arcor.de möglich.