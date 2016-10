Krimi-Autor Marek Krajewski liest in der Bibliothek

Berlin: Ingeborg-Drewitz-Bibliothek |

Steglitz. Das Deutsche Kulturforum östliches Europa stellt den diesjährigen Preisträger des Georg Dehio-Buchpreises Marek Krajewski vor. Der aus Wrocław/Breslau stammende Autor wurde in Deutschland durch seine im Breslau der 1930er- und 1940er-Jahre spielenden Kriminalromane um den Kommissar Eberhard Mocke bekannt. Gemeinsam mit seiner Übersetzerin Paulina Schulz liest Krajewski am Montag, 7. November, 19 Uhr, in der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek, Grunewaldstraße 3, aus seinen Krimis, unter anderem „Finsternis in Breslau“, und spricht über seine Arbeit. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist unter 902 99 24 10 erwünscht. KaR