Steglitz. Mitglieder des Kunstvereins Kunst.Raum.Steglitz wollen in einer Ausstellung einen Einblick in ihre Arbeit geben. 14 Künstler stellen ab Sonnabend, 29. Oktober, in der Buchhandlung Primobuch, Herderstraße 24, aus. Die Ausstellung „Art Steglitz 2016“ ist bis zum 26. November zu sehen. Geöffnet ist Montag bis Sonnabend von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. KM