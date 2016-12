Steglitz.

Das Kindertheater Toll und Kirschen ist am Dienstag, 20. Dezember, 10.30 Uhr im Zimmertheater in der Schwartz’schen Villa, Grunewaldstraße 55, zu Gast. Für Kinder ab drei Jahren gibt es ein Theaterstück über Lauras Weihnachtsstern und die Frage, warum der Engel Törtchen auch mal Weihnachten feiern will. Eintritt kostet sechs Euro, vier Euro pro Kind bei Gruppen. Erzieher haben freien Eintritt. Karten unter60 25 78 53 oder www.tollundkirschen.de