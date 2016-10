Berlin: Primobuch |

Steglitz. Die Journalistin und Autorin Michaela Maria Müller liest am Donnerstag, 3. November, 19 Uhr, aus ihrem Buch „Auf See. Die Geschichte von Ayan und Samir“. In der Buchhandlung Primobuch, Herderstraße 24, wird sie von Markus von Schwerin auf der Gitarre und mit Liedern von Brecht und Kreisler begleitet. Der Eintritt ist frei. KaR