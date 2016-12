Berlin: Primobuch |

Steglitz. Johanna 24 liest am Mittwoch, 4. Januar, 19 Uhr, im Primobuch, Herderstraße 24, aus ihrer ersten Gedichtsammlung. In dem Buch mit dem Titel „Auf Seelenreisen“ spricht sie existenzielle Fragen, aber auch aktuelle Themen auf eine besondere Art an. Begleitet wird die Lesung von Merle Larisa Menke mit den Tönen ihres Hang-Spiels. Der Eintritt ist frei. KaR