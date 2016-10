Musikalische Lesung

Berlin: Antiquariat und Café Morgenstern |

Steglitz. Die Poetin Heidrun Annemarie Hoss und der Akkordeonist Gerhard A. Schiewe machen als Künstlerduo „Poesique“ gemeinsame Sache. In ihrem Programm „Berlinmelancholie“ begegnen sich Poesie und Musik. Die Worte von Hoss beobachten feinsinnig in besonderer Weise Liebe, Leben und Zeit. Sie sind in die Musik von Schiewe behutsam eingebettet. Am 27. Oktober 19.30 Uhr sind die beiden im Antiquariat und Café Morgenstern, Schützenstraße 54, zu Gast. KM