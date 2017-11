Noch 'ne Leiche in Berlin: Evers-Krimi in der Bühnenfassung

von Karla Rabe

Im alpha-nova-werkstatt Theater steht die Aufführung einer Krimi-Komödie nach Horst Evers' Roman „Der König von Berlin“ auf dem Spielplan. Das Theater Diamant präsentiert die Bühnenfassung im Steglitzer Theater in der Albrechtstraße 28, Innenhof, am 24. und 25. November.

Im Stück muss sich eine Kommissarin aus einem niedersächsischen Nest in Berlin durchsetzen. Zunächst behandeln sie ihre Kollegen in der Großstadt mit Geringschätzung. Sicherlich wird sie den Mord an dem Mann, der in einem Hinterhof vergraben wurde, nicht aufklären können – oder doch? Obendrein recherchiert die Kommissarin eigenmächtig gegen die Anweisung des Polizeipräsidenten den mysteriösen Gifttod des Chefs der größten Schädlingsbekämpfungsfirma und gerät so schmerzhaft in die Fänge des Berliner Sumpfes aus Wirtschaft und Politik. Rätsel gibt überdies die Rattenplage auf, in die Berlin zu versinken droht – und das kurz vor den Bürgermeisterwahlen. Die Vorstellungen beginnen um 20 Uhr, Karten gibt es unter20 25 60 26 oder E-Mail: werkstatt-theater@o2online.de