Berlin: Ingeborg-Drewitz-Bibliothek |

Steglitz. Auf eine musikalische Opernreise für Einsteiger und Eingeweihte lädt Richard Vardigans am Donnerstag, 15. Juni, 18.30 Uhr, ein. In der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek, Grunewaldstraße 3, bietet Vardigans anspruchsvoll und amüsant, fundiert und unterhaltsam eine Veranstaltung zur Historie, Hintergrund und Handlung von Verdis Oper „Rigoletto“ mit Musikbeispielen am Klavier. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten unter 902 99 24 10. KaR