Schloßstraße wird am 1. Juli zur Klangmeile

Steglitz. Die Schloßstraße wird am Sonnabend, 1. Juli, zur großen Musikbühne. Schüler, Lehrer und Ensembles der Leo-Borchard-Musikschule machen an verschiedenen Standorten der Einkaufsmeile Musik.

Der Einkaufsbummel wird an diesem Tag von 11 bis 13 Uhr gleichzeitig zu einem Klangerlebnis. Die Passanten können quasi im Vorbeigehen einen Einblick in die Bandbreite der Arbeit der Musikschule des Bezirks gewinnen. Sie zählt mit rund 300 Lehrern und etwas 7500 Schülern zu den größten Deutschlands. Am Einkaufszentrum Boulevard Berlin kann man sich an einem Stand über die vielfältigen Angebote der Musikschule informieren. Vor dem Boulevard Berlin klingt die Veranstaltung dann auch ab 13 bis 15 Uhr aus. Es spielen neben diversen Bläserensembles auch die Jazzband „Midnight Blue“ sowie die Bands „Bad Boys Club 57“ und „Jazz Capone“. Im Einkaufscenter selbst gibt es darüber hinaus klassische Musikbeiträge von Streicher- und Bläserensembles der Musikschule.Die große Open-Air-Veranstaltung „Klangmeile “wurde 1996 von Musikschulleiter Joachim Gleich ins Leben gerufen. Seither findet sie einmal pro Jahr in Zusammenarbeit mit Steglitzer Geschäftsinhabern statt.