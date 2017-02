Sonntags ins Nachtcafé: Ulli Zelle lädt zu Talk mit Musik ein

Steglitz. Ulli Zelle und seine Band „Ulli und die grauen Zellen“ lädt an ausgewählten Terminen sonntags, 21 Uhr, ins Nachtcafé im Schlosspark Theater ein. Dort treffen die Stars der aktuellen Produktionen in der Original-Kulisse auf den neugierigen Ulli.

Sie machen zusammen Musik, improvisieren, plaudern und philosophieren, lachen und debattieren. Das Publikum erwartet eine komplett ungeprobte und spontane Show mit vielen Überraschungen. Darüber hinaus lernen die Zuschauer die Stars auf der Bühne von einer ganz persönlichen Seite kennen.Das nächsten Nachtcafé öffnet am Sonntag, 12. Februar, 21 Uhr. Diesmal geht es um den Klassiker von Lessing „Minna von Barnhelm“, der am 21. Januar Premiere feierte. Zu Gast bei Ulli Zelle sind Oliver Mommsen, Katharina Schlothauer, Maria Steurich und Harald Heinz.Karten für 15 Euro gibt es an der Theaterkasse des Schlosspark Theaters, Schloßstraße 48, oder können unter78 95 66 71 00 oder per E-Mail an kasse@schlossparktheater.de reserviert werden.