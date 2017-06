Sprachkünstler für Steglitz Slam gesucht

Steglitz. Am Sonntag, 18. Juni, 18 Uhr, treffen sich wieder Wortkünstler und Poeten zum Wettstreit. Im bunt beleuchteten Innenhof des Cafés GM 26 in der Gutsmuthsstraße 26 findet der 3. Steglitz Slam statt.

In drei Runden treten jeweils drei Poeten gegeneinander an, um ihre Sprachkunst zu zeigen. Die jeweiligen Sieger bestreiten das Finale.Wer am Ende siegreich aus dem Wettstreit heraus geht, entscheidet allein das Publikum. Mit dabei ist in diesem Jahr Volker Surmann, der im vergangenen Jahr den Steglitz Slam gewonnen hatte. Durch den Abend führt wie immer Moderator Sven Breitenstein.Wer Lust hat, selbst teilzunehmen und seine Sprachkunst zu zeigen, kann sich bei den Organisatoren per E-Mail an steglitzslam@kunstraumsteglitz.de melden. Noch gibt es einige freie Plätze auf der Bühne.Wer sich das Spektakel anschauen und mitentscheiden möchte, bekommt Tickets für sieben Euro im Café GM 26 oder ab 17 Uhr an der Abendkasse.