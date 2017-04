Stachlige Fotomodelle

Berlin: Ingeborg-Drewitz-Bibliothek |

Steglitz.

Bis zum 22. Mai sind in der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek, Grunewaldstraße 3, Fotografien von Wolfram Klein zu sehen. Er ist Mitglied der Fotogruppe Osram und zeigt in dieser Ausstellung Bilder von Kakteen. Das Motiv dieser stachligen Gewächse hat schon immer einen großen Eindruck auf ihn gemacht. Klein hat sich sowohl in der Landschaft als auch im Botanischen Garten damit auseinandergesetzt. Die Fotos sind Montag bis Freitag von 10 bis 20 Uhr und sonnabends von 12 bis 17 Uhr zu besichtigen. Der Eintritt ist frei.