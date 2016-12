Tilmann Lucke blickt zurück

Steglitz.

Einen kabarettistischen Jahresrückblick hat das Zimmertheater Steglitz, Bornstraße 17, am Sonnabend, 10. Dezember, 20 Uhr, zu bieten. Der preisgekrönte Berliner Kabarettist Tilmann Lucke erinnert in seiner unterhaltsamen Chronik an Höhepunkte des Jahres und lässt das Publikum die absurdesten Ereignisse des Jahres ein zweites Mal erleben. Und am Ende gibt es einen Ausblick auf das nächste Jahr. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt neun Euro. Karten gibt es im Vorverkauf unter25 05 80 78 oder auf www.zimmertheater-steglitz.de