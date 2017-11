Ulli Zelle lädt zur Abschiedsshow

Steglitz.

Am Sonntag, 26. November, 21 Uhr, lädt der Moderator und Musiker Ulli Zelle zum letzten Mal in „Ullis Nachtcafé“ in das Schlosspark Theater, Schloßstraße 48, ein. Zur großen Abschiedsshow hat sich Zelle die Stars der Produktion „Fehler im System“ eingeladen: Jurgen Tarrach, Guido Hammesfahr und Tommaso Cacciapuoti. Die Besucher erwartet zwei Stunden Clubkonzert,Talkshow und viele Überraschungen. Jürgen Tarrach wird französische Chansons singen, Guido Hammesfahr bringt sein Akkordeon und Tommaso Cacciapuoti gibt dem Abend eine italienisch-finnische Note. Karten zu 15 Euro gibt es an der Theaterkasse unter78 95 66 71 00 oder per E-Mail an kasse@schlossparktheater.de