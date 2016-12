Berlin: Primobuch |

Steglitz. Die Sprecherin und Schreiberin Diana Knauthe ist am Donnerstag, 15. Dezember, 19 Uhr, in der Buchhandlung Primobuch, Herderstraße 24, zu Gast. Sie liest eigene Kurzgeschichten, Texte und Märchen. Die Geschichten und Texte spielen in Berlin oder sind frei erfunden, in den Märchen trifft man auf eine Fledermaus, eine Katze oder eine Motte. Für weihnachtliche Behaglichkeit sorgen Gebäck und Glühwein. Die weihnachtliche Autorenlesung ist eine Veranstaltung des Vereins Kunst.Raum.Steglitz. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten. KaR