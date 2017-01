Berlin: Schwartzsche Villa |

Steglitz. Am 25. Januar lädt die Galerie Schwartzsche Villa um 17 Uhr zu einer Sonderführung durch die aktuellen Ausstellung ein. Die wissenschaftliche Volontärin Jennifer Graubener erklärt die künstlerische Praxis von Dominik Halmer. Die Malerei und die Rauminstallationen von Halmer unter dem Titel „leaving the place“ sind noch bis Sonntag, 5. März, von Di bis So 10-18 Uhr bei freiem Einritt zu sehen. KT