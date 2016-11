Berlin: Ingeborg-Drewitz-Bibliothek |

Steglitz. Die beiden Herausgeber Uwe Rada und Mateusz Hartwich stellen am Dienstag, 29. November, 18.30 Uhr, in der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek, Grunewaldstraße 3, ihr Buch „Berlin und Breslau – eine Beziehungsgeschichte“ vor. In dem Buch beschreiben deutsche und polnische Autoren die verflochtene Geschichte der beiden Städte aus verschiedenen Perspektiven. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten unter 902 99 24 10. KaR