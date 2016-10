Happy Halloween im Forum Steglitz

Schaurig-schöne Mitmachaktionen erwarten kleine Gruselfreunde am 29. Oktober 2016 im Forum Steglitz.



Das Forum Steglitz verwandelt sich an Halloween in ein wahres Schlaraffenland für alle Gruselfans. Von 12 – 19 Uhr werden an Kinder bis 15 Jahre Coupons verteilt, die dann an den Aktionsständen eingelöst werden können.



Neben dem traditionellen Kürbisschnitzen und fliegenden Geisterballons dürfen

natürlich auch ein paar leckere Süßigkeiten nicht fehlen. Damit der Spaß auch nicht zu kurz kommt, verwandeln Schminkkünstler die Kids beim Gruselschminken in Hexen, Vampire und allerlei andere schaurige Gestalten.



Ein Halloween-Fotograf setzt die kleinen Besucher anschließend schaurig-schön fürs Familienalbum in Szene. Das Forum Steglitz freut sich auf viele große und kleine Halloween-Fans.