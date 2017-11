Berlin: Hermann-Ehlers-Platz |

Steglitz. Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) und das Bezirksamt gedenken den Opfern der nationalsozialistischen Gewalttaten am 9. November 1938. Am Donnerstag, 9. November, legen die Bezirkspolitiker um 15 Uhr einen Kranz an der Spiegelwand auf dem Hermann-Ehlers-Platz in Steglitz nieder. KaR