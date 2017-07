Gedenkstele für eine Studentenaktion?

Berlin: Stele Ungesühnte Nazi-Stele |

Steglitz.

Die SPD-Fraktion möchte mit einer Gedenktafel in der Zimmermannstraße 14 die studentische Pionierausstellung „Ungesühnte Nazi-Justiz“ würdigen und hat dazu einen Antrag in der Bezirksverordnetenversammlung gestellt. Von 1956 bis 1959 erarbeiteten in dem Haus Zimmerstraße 14 etwa einhundert Studierende die Dokumente zu NS-Verbrechen. Die Ausstellung wurde in Karlsruhe und später in etwa 20 bis 30 Universitätsstädten in Deutschland, den Benelux-Staaten und im Vereinigten Königreich gezeigt und löste eine heftige Debatte aus. Diese trug wesentlich zu Gesetzesinitiativen und dem Ausscheiden von etwa 150 schwer belasteten NS-Juristen aus dem Amt bei. Der Antrag wird zunächst in den Ausschüssen für Haushalt und Bildung beraten.