Berlin: Club Steglitz |

Steglitz-Zehlendorf. Bei Fragen und Problemen zu den Themen Bildung, Kultur, Sport und Soziales, gibt der zuständige Stadtrat Frank Mückisch (CDU) in seiner Bürgersprechstunde Auskunft. Diese findet am Donnerstag, 11. Mai, im Club Steglitz, Selerweg 18-22, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr, statt. KaR