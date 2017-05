Goerzallee an ÖPNV anbinden

Lichterfelde.

Das Gewerbegebiet an der Goerzallee sowie das Wohnviertel mit seinen Einzelhandelsflächen an der Billy-Wilder-Promenade und am Platz des 4. Juli soll besser an den öffentlichen Nahverkehr angebunden werden. Das haben die Bezirksverordneten auf ihre Sitzung am 17. Mai einstimmig beschlossen. Begründet wird der Beschluss mit der wirtschaftlichen Entwicklung des Industrie- und Gewerbegebiets an der Goerzallee, die eine attraktive Anbindung an den Personennahverkehr erfordert. Von einer besseren Anbindung an den S-Bahnhof Zehlendorf, Schulen und die öffentlichen Einrichtungen in Zehlendorf-Mitte würden auch die vielen Familien profitieren, die in der McNair-Siedlung leben.