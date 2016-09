Mit Stadträten im Gespräch

Steglitz-Zehlendorf. Im Oktober stehen folgende Stadträte den Bürgern in einer Bürgersprechstunde für Fragen und Probleme zur Verfügung.

Michael Karnetzki, Stadtrat für Immobilien und Verkehr, lädt am Donnerstag, 6. Oktober, 16 bis 18 Uhr zur Sprechstunde ein. Ort ist sein Büro im Rathaus Zehlendorf, Raum E 312, Kirchstraße 1/3. Um Wartezeiten zu vermeiden, sollte ein Termin reserviert werden unter der Telefonnummer

90 299-39 01.Der Stadtrat für Soziales und Stadtentwicklung, Frank Mückisch, hat ebenfalls am 6. Oktober seine Sprechstunde. Er ist im Kommunikationszentrum am Ostpreußendamm, Ostpreußendamm 52, von 14 bis 15 Uhr zu sprechen. Eine Terminreservierung ist nicht erforderlich.Cerstin Richter-Kotowski, Stadträtin für Bildung, Kultur, Sport und Bürgerdienste, hat am Montag, 8. Oktober, ihre Bürgersprechstunde. Bürger können die Stadträtin im Rathaus Zehlendorf, Raum 205, Schloßstraße 37, von 15.30 bis 17 Uhr sprechen. Terminreservierung unter

90 299-77 01 empfohlen.