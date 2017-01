Partnerschaft mit Kobane?

Steglitz-Zehlendorf.

Die Fraktion von B'90/Grüne regt eine Städtepartnerschaft zwischen der syrisch-kurdischen Stadt Kobane und Steglitz-Zehlendorf an. In einem Antrag fordern die Grünen das Bezirksamt auf, Kontakt mit der Stadt aufzunehmen und die Möglichkeit einer Partnerschaft zu prüfen. Die Stadt Kobane ist nach den Kämpfen gegen den IS zu großen Teilen zerstört. Es fehlt an ziviler Unterstützung zum Wiederaufbau und medizinische Hilfe. Eine Städtepartnerschaft zwischen Steglitz-Zehlendorf und Kobane würde laut Antrag der Grünen Mut machen und ein Zeichen für Freiheit und Demokratie setzen. Die Linksfraktion hat sich dem Antrag angeschlossen. Er wurde zunächst in die Ausschüsse für Haushalt und für Schule, Bildung und Kultur überwiesen.