Berlin: SPD-Bürgerbüro

Steglitz. Matthias Kollatz-Ahnen (SPD), Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und Finanzsenator, hat ein Bürgerbüro in der Schützenstraße 15. Hier bietet er auch regelmäßig Bürgersprechstunden an. Die nächste findet am Freitag, 14. Juli, 16 bis 18 Uhr, statt. Im August ist sie am Freitag, 11. August, 17 bis 19 Uhr, geplant. In beiden Fällen wird um Anmeldung gebeten unter 20 60 73 93. KaR