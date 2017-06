Berliner Fahrradpreis 2017 wird vergeben

Berlin. Die FahrradBande der BUNDjugend Berlin lobt erneut den Berliner Fahrradpreis aus. Die Gruppe will die fahrradfreundlichste und fahrradunfreundlichste Straße in Berlin mit der Goldenen Klingel oder Roten Warnweste auszeichnen.

Hinter der FahrradBande stecken junge fahrradbegeisterte Menschen. Ihr Ziel ist es, dass das Fahrrad Verkehrsmittel Nummer eins in Deutschland wird. 2016 lobte die FahrradBande den Preis zum ersten Mal aus. Mit seiner Hilfe sollen gelungene Ansätze, aber auch Missstände in der Verkehrs- und Stadtplanung öffentlich gemacht und künftige Planungen so positiv beeinflusst werden. Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr auch einen Publikumspreis „Engagement“. Er soll die ehrenamtliche Arbeit vieler Fahrrad-Initiativen und Fahrrad-Aktivisten würdigen. Die Abstimmung erfolgt auf Facebook.Der Arbeitskreis der BUNDjugend ruft alle Berliner auf bis spätestens 4. August Vorschläge für den Fahrradpreis 2017 auf www.berliner-fahrradpreis.de einzureichen. Unter allen Einsendungen werden Preise verlost. Eine Jury wählt dann die Gewinner aus. Die öffentliche Preisverleihung der Goldenen Klingel als Positivpreis und der Roten Warnweste als Negativpreis findet auf dem veganen Sommerfest am Alexanderplatz vom 25 bis 27. August statt. Sie sollen den verantwortlichen Bezirkspolitikern überreicht werden.