Bezirk sucht ehrenamtliche Richter

Steglitz-Zehlendorf. Das Bezirksamt sucht neue ehrenamtliche Verwaltungsrichter. Insgesamt werden 64 Bewerber für die Amtsperiode ab 1. Januar 2019 benötigt.

902 99 21 90. Mehr Infos dazu auf http://asurl.de/13lc oder unter902 99 21 90.

Der Aufruf richtet sich an Bürger, die im Bezirk wohnen und für die Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin wahlberechtigt sind. Ausgeschlossen sind Personen, die haupt- oder ehrenamtlich im öffentlichen Dienst arbeiten.Bewerbungen mit Namen, Geburtsdatum, Geburtsort und Beruf sind an das Bezirkswahlamt Steglitz-Zehlendorf, Wahl 9, Kirchstraße 1/3, 14163 Berlin, zu richten. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Dezember 2017. Außerdem werden noch mehr als 600 ehrenamtliche Richter im Schöffenamt für das Amts- und Landgericht Berlin gesucht. Für dieses Amt können sich auch Beschäftigte des öffentlichen Dienstes bewerben.