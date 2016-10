Steglitz.

Eine Gesprächsreihe zum Thema Burnout und Helfersyndrom bietet die Ärztin Bettina Griepentrog-Wiesner an. Wiesner ist Burnout-Beraterin. Die Gesprächsreihe richtet sich an Menschen mit Helfersyndrom und Burnout-Gefährdung. In der Gruppe haben sie die Möglichkeit des Austauschs. Die Termine sind an jedem Freitag um 16 Uhr in der Praxis von Dr. Griepentrog-Wiesner in der Brentanostraße 63. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung unbedingt erforderlich unter E-Mail bettina.griepentrog@web.de