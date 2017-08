Den Kiez per Rad entdecken

Steglitz. Mit dem ADFC Berlin können Radfahrer am Sonntag, 27. August ihren eigenen Kiez neu entdecken.

Ab 14 Uhr lädt der Fahrradclub zu einer kostenlosen Tour ein. Dabei lernen die Teilnehmer fahrradfreundliche Routen und versteckte Sehenswürdigkeiten kennen. Aktive aus den Stadtteilgruppen des ADFC Berlin führen in gemütlichem Tempo zu Orten, die versteckt, skurril, historisch oder einfach „ein Muss” sind. Gemeinsam werden 20 bis 25 Kilometer hauptsächlich auf Nebenstraßen und grünen Wegen geradelt.Die ADFC-Aktiven zeigen schnelle und attraktive Wege zu Alltags- und Ausflugszielen, die dazu anregen sollen, das Auto öfter mal stehen zu lassen. Die Tour eignet sich sowohl für Neuberliner zur Orientierung, als auch für alle anderen, die Spaß am gemeinsamen Radfahren haben. Treffpunkt ist in der Schloßstraße 38, am runden Pavillon. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich.