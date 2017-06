Ehrenamtliche Streitschlichter gesucht

Steglitz-Zehlendorf. Das Bezirksamt sucht für die Schiedsamtsbezirke Steglitz-Zehlendorf 5 (Lankwitz) und Steglitz-Zehlendorf 6 (Dahlem) Bürger, die sich für die ehrenamtliche Tätigkeit einer Schiedsperson interessieren.

902 99 21 99, 902 99 21 91 und auf Infos unter902 99 21 99,902 99 21 91 und auf http://asurl.de/12v0

Nach dem Berliner Schiedsamtsgesetz wählt die Bezirksverordnetenversammlung die Schiedsperson für fünf Jahre. Für die genannten Schiedsamtsbezirke steht in diesem Jahr die Neuwahl an.Zu den Aufgaben einer Schiedsperson gehört unter anderem das Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche sowie in nichtvermögensrechtlichen Streitigkeiten wegen Verletzung der persönlichen Ehre.Die Schiedsperson muss nach ihrer Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten für dieses Amt geeignet sein. Sie sollte das 30. Lebensjahr vollendet haben und nicht älter als 70 Jahre sein. Ferner sollte die Schiedsperson im Bezirk Steglitz-Zehlendorf wohnen. Bewerbungsfrist ist der 31. Juli.