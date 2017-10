Fachdienst nicht erreichbar

Steglitz-Zehlendorf

. Der Fachdienst Unterhaltsvorschuss des Jugendamtes ist vorübergehend nicht erreichbar. Grund sind die vielen Anträge auf Unterhaltsvorschuss, die seit Juli 2017 wegen der Gesetzesänderung eingegangen sind. In den Wochen vom 16. Oktober bis 3. November, 13. November bis 1. Dezember und 11. bis 29. Dezember sind die Mitarbeiter weder persönlich noch telefonisch zu erreichen. In diesen Wochen werden verstärkt die Voraussetzungen auf Anspruch der Anträge geprüft, Anträge bewilligt und die Auszahlung des Unterhaltsvorschusses veranlasst. Bürger können aber in dieser Zeit ihre Anträge oder andere Unterlagen wie bisher im Familienbüro Steglitz-Zehlendorf abgeben oder Post senden. Das Büro befindet sich im Rathaus Zehlendorf, Raum E 21, Kirchstraße 1/3, 14163 Berlin.