Inklusiver Kiez-Basar beim Blindenhilfswerk

Berlin: Blindenhilfswerk Berlin e. V. |

Steglitz. Zum zweiten Mal findet am 20. Mai, 11 bis 16 Uhr, der inklusive Kiez-Basar in Steglitz statt. Auf dem Gartengelände des Blindenhilfswerks in der Rothenburgstraße 15 wird an 30 Ständen zum Schauen und Kaufen eingeladen. Es wird gezeigt, wie blinde und stark seheingeschränkte Mitarbeiter verschiedene Handwerke ausführen. Außerdem wird an diesem Tag der Garten der Sinne geöffnet. Dort kann mit einer Augenbinde der lange Barfußpfad erspürt und Kräuter beschnuppert werden. Für das leibliche Wohl ist mit selbstgebackenem Kuchen, fruchtiger Maibowle und Grillwürste gesorgt. Der Eintritt ist frei. KaR