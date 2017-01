Jubiläum in Rot: 1000 Liter Blut im Boulevard Berlin

Steglitz. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und der Boulevard Berlin organisieren die elfte gemeinsame Blutspendeaktion. Von Mittwoch bis Freitag, 25. bis 27. Januar, werden die 2000. Blutspende und der 700. Erstspender erwartet.

Knapp 1000 Liter Blut sind seit 2009 in dem Einkaufscenter für den guten Zweck geflossen. 1999 engagierte Blutspender haben bei den regelmäßig vom Centermanagement initiierten Blutspende-Aktionen je einen halben Liter Blut gespendet. Darunter waren 651 Erstspender. Diesmal wird also nicht nur der Spender der 2000. Blutspende erwartet, sondern auch der 700. Erstspender an diesem Ort.Nach Wintereinbruch und Grippewelle werden Blutspenden derzeit dringend benötigt. Blutkonserven haben nur eine kurze Haltbarkeit von 35 bis 42 Tagen. Deshalb sind Blutspenden für die Patienten in den Kliniken nach den vielen Feiertagen zum Jahreswechsel besonders wichtig. Wintereinbruch und Grippewelle haben seit Jahresbeginn bereits zu einem Spendenrückgang geführt. Allein in Berlin und Brandenburg benötigt der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost an jedem Tag rund 650 Blutspenden, um die Patientenversorgung mit den lebensrettenden Blutpräparaten kontinuierlich gewährleisten zu können.Die Spenden der Aktion im Boulevard Berlin kommen Patienten in der eigenen Region zugute. Mit einem bisschen Glück können die Blutspender eine viertägige Reise für zwei Personen zum Christmas-Shopping 2017 nach New York Reise gewinnen. Alle Spender nehmen bis zum 24. Februar an einer Verlosungsaktion des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost teil. Losteilnahmecoupons werden den Spendern mit der Einladung zum Blutspendetermin zugeschickt oder sind für Neuspender vor Ort erhältlich.Spenden können gesunde Menschen die mindestens 18 Jahre alt sind. Erstspender sollten nicht älter als 65 Jahre sein.

Blutspende-Aktion des DRK im Boulevard Berlin, Schloßstraße 10-15, 25. bis 27. Januar, 10 bis 20 Uhr.