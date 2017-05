Kinder- und Jugendjury des Bezirks vergibt 4560 Euro

Steglitz-Zehlendorf. Auch in diesem Jahr hat die Kinder- und Jugendjury über Projektideen von Kindern und Jugendlichen entschieden. Acht Projektgruppen aus dem Bezirk wurden ausgewählt. Sie erhielten insgesamt 4560 Euro und können jetzt ihre Ideen in die Tat umsetzen.

Bei der Kinder- und Jugendjury können junge Menschen unkompliziert Geld für ihre Ideen beantragen. Jeweils zwei Vertreter der einzelnen Projektgruppen sitzen im Gremium und entscheiden gemeinsam über die Verteilung des vorhandenen Budgets.Vor der Entscheidung wurden alle Projekte noch einmal genauer unter die Lupe genommen und auf Gemeinnützigkeit und Nachhaltigkeit geprüft. Außerdem war entscheidend, dass die Projekte von den Kindern und Jugendlichen selbst umgesetzt werden. Am Ende wurde allen acht Projekten durch die Jugendjury zugestimmt und jede Gruppe konnte sich über einen Scheck freuen.Folgende Projektgruppen werden nun über die Jugendjury gefördert: Eine Jugendgruppe wird zukünftig im Jugendkulturbunker andere Jugendliche von einer grünen und köstlichen Küche überzeugen. Die Musical-AG des Gymnasium Steglitz kann jetzt Kostüme schneidern und ein Bühnenbild für ihre selbst organisierte Aufführung gestalten.Die Rapgruppe in Lankwitz freut sich über ein Aufnahmegerät und ein neues Mischpult und auch die Weltraumjogger sind in diesem Jahr wieder dabei. Selbst kreierte Shirts für die Helfer würdigen deren Engagement und lassen ihre wichtige Funktion sichtbar werden. Die Jugend-WG für Menschen mit Fluchterfahrung hat Geld bekommen, um sich einen Gemeinschaftsraum zu gestalten und einzurichten. Dort können sie dann ihre Freizeit verbringen.Gleich zwei Gruppen setzen sich für die Toilettengestaltung in Jugendeinrichtungen ein. In Lankwitz im Jugendkulturbunker wird ein Jungen-Klo und in der Schottenburg in Zehlendorf das Mädchen-Klo aufgepeppt. Eine Zehlendorfer Basketballmannschaft kann nun mit Unterstützung der Jugendjury ihren Saisonabschluss zünftig begehen und dabei die aktiven Mitspieler würdigen.