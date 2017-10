MeKKi lädt zur Kleidertauschparty ein

Steglitz.

Das Kiezprojekt „MeKKi“ lädt am Donnerstag, 19. Oktober, zu einer Kleidertausch-Party in das Markus-Gemeindehaus, Albrechtstraße 81/82, ein. Von 18 bis 21 Uhr kann jeder seine alten Klamotten gegen neue tauschen. Die Regeln sind einfach: Jeder kann bis zu vier Kleidungsstücke mitbringen und sollte möglichst genau so viele wieder mit nach Hause nehmen. Das BUND-Projekt MeKKi (Mehr Klimaschutz im Kiez) ist im Sommer in Steglitz gestartet. Ziel sind Klimaschutz und Abfallvermeidung im Kiez rund um den Markusplatz. Workshops, Vorträge, Beratungen zum Thema Umwelt und Klimaschutz und weitere Aktionen wie die Kleidertausch-Party sind geplant. Weitere Informationen auf www.mekki-steglitz.de