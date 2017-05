Musiktrödel in der Bibliothek

Berlin: Ingeborg-Drewitz-Bibliothek |

Steglitz. Musikbücher, Noten, CDs, Schallplatten können am Donnerstag, 11. Mai, in der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek, Grunewaldstraße 3, zum Schnäppchenpreis erstanden werden. In der Zeit von 10 bis 19 Uhr findet in der Musikabteilung der Bibliothek ein großer Musiktrödel statt. Das Angebot reicht von Musik-Fachbüchern, Noten, CDs, Schallplatten und CD-Leerhüllen. Für eine Spende von mindestens einem Euro pro Stück lässt sich die eine oder andere Rarität finden. Der Erlös kommt den Bibliotheken der Stadtbibibliothek Steglitz-Zehlendorf zugute. KaR