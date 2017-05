Neue Ausgabe „KulturTür" ist da

Steglitz-Zehlendorf.

In der zweiten Ausgabe des Magazins von Geflüchteten für Geflüchtete und ihre Nachbarn „KulturTür“ für Steglitz-Zehlendorf stehen „Beziehungen“ im Mittelpunkt. Autoren schreiben auf über 70 Seiten unter anderem über die verschiedenen Kulturen und Werte in deutschen und syrischen Familienbeziehungen, die Abschiebung nach Afghanistan, über Vorurteile oder die Situation eines unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten. Die Broschüre ist kostenlos beim Deutschen Roten Kreuz Berlin Südwest in der Steglitzer Düppelstraße 36 sowie bei der Integrationsbeauftragten des Bezirksamts erhältlich.