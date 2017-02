Neues Heft: Aktiv in jedem Alter

Steglitz.

Wer an der Begegnung mit Gleichgesinnten im Kiez interessiert ist, gern Kultur erlebt oder Ausflüge macht, findet viele Angebote in der aktuellen Broschüre „Aktiv in jedem Alter“ des Kirchenkreises Steglitz. Angebote unter anderem zu gemeinsamen Fahrradtouren, Karten spielen in geselliger Runde, Gymnastik, Tanz oder auch Unternehmungen nur für Großeltern und Enkel finden sich darin genauso wie Beratungsangebote für ältere Menschen. Das Heft kann bei Sabine Plümer, Koordinatorin für die Arbeit mit älteren Menschen im Ev. Kirchenkreis Steglitz,

83 90 92 29, E-Mail: pluemert@dwstz.de bestellt oder auf www.kirchenkreis-steglitz.de/aeltere heruntergeladen werden.