Projektideen gesucht

Steglitz-Zehlendorf.

Die Geschäftsstelle des Bezirklichen Bündnisses für Wirtschaft und Arbeit (BBWA) nimmt wieder Projektvorschläge für das Förderprogramm Partnerschaft-Entwicklung-Beschäftigung (PEB) entgegen. Das Programm fördert innovative Modellprojekte, die zu einer Verbesserung der sozialen Integration und Beschäftigungsfähigkeit von besonders arbeitsmarktfernen Personen auf lokaler Ebene beitragen. Die Formulare sowie die Programmbeschreibungen stehen im Internet auf www.bbwa-berlin.de als Download zur Verfügung. Projektvorschläge können bis zum 31. Oktober per Mail oder per Post in der Geschäftsstelle des BBWA, Kirchstraße 1/3, 14163 Berlin, E-Mail: christina.wegner@ba-sz.berlin.de eingereicht werden. Ansprechpartnerin ist Christina Wegner,

902 99 52 58.