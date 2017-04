Saisonstart der Freibäder erst Anfang Juni

Steglitz. Das Wetter erinnert derzeit eher an den Herbst als an den Frühling. Da wundert es wohl kaum, dass die Berliner Freibäder aufgrund der aktuellen Wetterlage die Saisoneröffnung verschoben haben.

Mehrfachkarte beliebt

Die Sommerbäder werden zwar schon jetzt auf die neue Saison vorbereitet. Im Bezirk dauert es jedoch noch ein wenig bis zur Eröffnung der Freibäder.„Aufgrund der aktuellen Wetterlage haben sich die Berliner Bäderbetriebe entschieden, mit etwas gebremster Kraft in die Freibadsaison zu starten“, erklärt Andreas Scholz-Fleischmann, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. Bei dem kühlen Schauerwetter seien die meisten Badegäste froh, wenn sie länger in der warmen Halle schwimmen können.Die meisten Freibäder in Berlin öffnen allerdings bereits im Mai. Eine Ausnahme bildet da Steglitz-Zehlendorf. Hier soll es erst im Juni losgehen. So ist die Öffnung des Sommerbades Spucki am Hindenburgdamm in Lichterfelde am 1. Juni geplant. Das Sommerbad am Insulander wird am 3. Juni folgen. Traditionsgemäß ist das Strandbad Wannsee bereits seit Ostern offen.Für die Freibadsaison ist wieder die Sommer-Mehrfachkarte erhältlich. 20 Eintritte kosten 70 Euro. Die Karte ist jedoch nur in diesem Sommer gültig. Sie verfällt, wenn die Bäder im September wieder schließen.Das Angebot wird von den Berlinern gut angenommen, bilanzieren die Bäderbetriebe. „Als wir die Karte 2015 zum ersten Mal eingeführt hatten, konnten wir rund 11 000 davon verkaufen. Im Jahr darauf waren es schon über 15 000“, sagt Annette Siering vom Vorstand. Schon jetzt deute alles darauf hin, dass diese Zahl in diesem Jahr noch übertroffen werde.Insgesamt blicken die Berliner Bäderbetriebe zufrieden auf das vergangene Geschäftsjahr zurück. Es endete mit einem leichten Plus von rund 300 000 Euro abgeschlossen werden konnte.Zwei Bäder im Bezirk befinden sich unter den Top 15 der Berliner Bäder: Das Stadtbad Lankwitz landete mit 212 560 Badegästen auf Platz 6, das Strandbad Wannsee mit 181 246 Besuchern auf Platz 10.