Steglitz-Zehlendorf.

Am Mittwoch, 12. Juli, bleiben die Bürgerämter Steglitz, Zehlendorf und Lankwitz wegen einer Personalentwicklungsmaßnahme geschlossen. Fertiggestellte Dokumente können aber an allen Standorten in der üblichen Sprechzeit von 8 bis 13 Uhr abgeholt werden. Das Bürgeramt ist an diesem Tag wie üblich unter der Rufnummer 115 erreichbar. Durch die stadtweite Zuständigkeit der Bürgerämter können Antragsteller auch Bürgerämter in anderen Bezirken aufsuchen.