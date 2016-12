Spenden zu Weihnachten

Steglitz-Zehlendorf.

Rund um Weihnachten und den Jahreswechsel ist die Bereitschaft, den im Bezirk lebenden Flüchtlingen zu helfen, besonders groß. Was genau benötigt wird und wie die Spenden ihre Empfänger erreichen, darüber informiert das Willkommensbündnis für Flüchtling in Steglitz-Zehlendorf auf seiner Homepage http://asurl.de/1368 . Hier gibt es einen aktuellen Spendenmelder, in dem der Bedarf der einzelnen Unterkünfte und deren Adressen aufgelistet werden. Außerdem können sich Spendenwillige auch direkt an die Sachspenden-Hotline des Willkommensbündnisses unter

0152/52 30 17 39 wenden.