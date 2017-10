Sprechstunde der unabhängigen Pflegeberatung in Lankwitz

Individuell, kompetent und kostenlos

Antworten zur Pflegebedürftigkeit

Die nächste Sprechstunde der Pflegeberatung findet am Mittwoch, 25. Oktober 2017 von 16 bis 18 Uhr im Sanatorium West, Dessauerstraße 1 (Bus M11 bis Lange Straße) in 12249 Berlin-Lankwitz statt. Eine unabhängige Pflegeberaterin bietet kostenlos Termine für alle Fragen rund um die Pflege an, wie beispielsweise zu wohnortnahen Versorgungsstrukturen, Hilfsmitteln und der Pflegebedürftigkeit im Allgemeinen.Anmeldung erbeten unter Telefon (030) 77 30 20.Wird ein Mensch pflegebedürftig, so stellen sich viele Fragen. Wie ist das mit den Pflegegraden? Wann und wie bekomme ich Pflegegeld? Was genau ist Tagespflege? Was ist mit Familienpflegezeit, der Verhinderungspflege, den Sachleistungen sowie dem Entlastungsbetrag? Pflegeversicherten stehen diese Leistungen zu, wenn sie selbst oder ein Angehöriger pflegebedürftig sind. Und wenn es Zuhause nicht mehr geht - was ist bei der Auswahl eines Pflegeheimplatzes zu beachten und wie ist das mit der Finanzierung? Diese und weitere Fragen beantwortet die Pflegeberaterin einfühlsam, professionell und individuell.Der nächste Termin ist Mittwoch, 29. November 2017.Kontakt Sanatorium West:Carola Focke (Leiterin) | Tel.: (030) 773 02-0 | E-Mail: focke@familie-franke.de |Dessauerstraße 1 | 12249 Berlin-Lankwitz | Internet: www.sanatorium-west.de